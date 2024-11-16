Hakan Fidan, Marmara Diplomasi Forumu’na Katıldı

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, MARMARA DİPLOMASİ FORUMU’NA KATILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Marmara Diplomasi Forumu’nun kapanış oturumuna katıldı. Fidan, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gençlerin küresel ve bölgesel meseleler üzerinde tartışma yaparak sorunlara çözüm aradığı bu forumda yer aldığını ifade etti.

GENÇLERİN YETİŞTİRİLMESİNE ÖNEM VERİLİYOR

Antalya Diplomasi Forumu’ndan esinlenerek düzenlenen bu etkinlik, müzakerelerin 3 farklı dilde yapılmasıyla dikkat çekiyor. Bu forum, gençlerin araştırma, müzakere, eleştirel düşünme ve liderlik yeteneklerini geliştirmeleri açısından önemli bir rol oynuyor. Fidan, bu tür değeri yüksek girişimleri desteklemenin önemini vurgulayarak, “Böyle değerli girişimleri desteklemekten ve gençlerimizin heyecanına ortak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, genç arkadaşlarıma çalışmalarında üstün başarı diliyorum” dedi.