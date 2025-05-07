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Hakan Fidan, Pakistan ile konuştu

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre, bu görüşmede Pakistan ile Hindistan arasındaki güncel durum değerlendirildi.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Yapılan görüşmelerin, bölgedeki ilişkilerin iyileşmesine katkı sağlaması ve diplomatik diyaloğun sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Fidan ve Dar arasındaki iletişim, iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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