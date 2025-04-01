hakan-fidan-paris-e-resmi-ziyaret-yapacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AND ziyareti sonrasında Fransa’ya doğru yola çıktı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Fidan, yarın Paris’te resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

Fidan, Fransız Bakan Barrot ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri, Avrupa güvenliği, Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze ve Suriye gibi güncel bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacak. Bakan Fidan’ın görüşmelerde, Fransa ile ikili ilişkilerde olumlu gündem maddelerini ön plana çıkararak, yakın diyaloğa verilen önemi vurgulaması bekleniyor. Ayrıca, ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına ilişkin destekleyici ifadeler kullanması, enerji, ulaştırma, turizm, teknoloji, kültür ve eğitim alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik adımlara değinmesi öngörülüyor.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Görüşmeler sırasında Fidan’ın, Fransa’daki Türk vatandaşlarını hedef alan ırkçı ve aşırıcı akımlara karşı kararlı bir tutum sergilenmesi konusundaki beklentilerini ifade etmesi, savunma sanayi alanında işbirliğinin önemine ve ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik Türkiye’nin görüşlerini aktarması bekleniyor. Bunun yanı sıra terörle mücadelede etkin işbirliğinin ve teröre karşı ortak ve kararlı duruşun önemine vurgu yapması öngörülüyor.

AB İÇİN TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin, AB üyesi bazı ülkelerin iç siyasi gündemine kurban edilmeden stratejik bir perspektifte ele alınması gerektiğine dikkat çekmekte. Bu çerçevede Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB’nin konuya dair net ve anlamlı adımlar atması yönündeki beklentilerini dile getirmesi bekleniyor. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa güvenliği konusundaki kritik rolüne vurgu yaparak, Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumu için eşgüdümün artırılmasının gerekliliğini ifade etmesi öngörülüyor. Fidan’ın, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ve adil barışın sağlanması için Türkiye olarak katkı sunmaya hazır olduklarını belirtmesi, barış sürecinde tüm müttefiklerin yakın işbirliği içerisinde olması gerektiğine işaret etmesi bekleniyor.

SURİYE VE BÖLGEDEKİ KONULAR

Fidan’ın Fransa’daki mevkidaşına ayrıca Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG varlığının sona erdirilmesi ve DEAŞ’a karşı mücadelenin desteklenmesi yönündeki beklentileri aktarması, Suriye’deki yeni yönetimle angajmanın artırılması ve bu yönde yaptırımların kaldırılmasının ülkenin istikrarı açısından kritik önem taşıdığını vurgulaması bekleniyor. Ayrıca, İsrail’in bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit eden eylemlerine ve Gazze’deki insanlık suçlarına son verilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği vurgulanacak.

TÜRKİYE-FRANSA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ilişkiler, olumlu gündem ve düzenli üst düzeyli diyaloğun sürdürülmesi anlayışıyla devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2023’te yaklaşık 21 milyar dolar, 2024’te ise 22,5 milyar dolar civarında gerçekleşmesi bekleniyor. 2024 yılında Türkiye, Fransa’nın ihracatında 11’inci, ithalatında ise 12’nci sırada yer alırken; Fransa, Türkiye’nin ihracatında 6’ncı, ithalatında ise 7’nci sırada bulunuyor. Fransa’da yaşayan yaklaşık 800 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görmekte.