Hakan Fidan, PKK’nın kararını önemsediklerini belirtti

BARIŞ VE İSTİKRAR ÜZERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının önemine değinerek, “Kalıcı barış ve istikrarın bölgemize hakim olması açısından ben bu kararı oldukça önemli görüyorum” ifadelerini kullandı. Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirilen Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında sorulara cevap verdi.

TARİHİ BİR KARAR OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Fidan, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının tarihi ve önemli bir gelişme olduğunu belirtti ve bu kararın kalıcı barış ile istikrar açısından önem taşıdığını söyledi. “Tabii bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz” dedi. Türkiye’nin son 20 yıldır geliştirdiği demokrasi, özgürlük, refah ve güvenlik alanının genişlemesinin bölgedeki diğer devletleri olumlu şekilde etkilemesini istediğini ifade eden Fidan, “Bu kararın samimi bir şekilde uygulanması ve diğer endişeleri izole edici şekilde hayata geçirilmesi halinde gerçekten geleceğimiz için vatandaşlarımız için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Örgütün olumlu bir cevabı olduğunu ve bu tarihi sorumlulukta toplumun birlikte hareket edebileceğini vurguladı.

Fidan, Rusya ile Ukrayna’nın İstanbul’da bir araya gelme kararıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ateşkes çağrısını hatırlattı. “Son birkaç aydır bunun artık hem Ruslar hem Ukraynalılar hem Avrupalılar hem Amerikalılar tarafından da benimsendiğini görüyoruz” diyerek sürecin olumlu ilerlediğini belirtti. Türkiye’nin bu konuda üzerine düşen rolü oynamaya çalıştığını ekledi.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna arasında sürekli ateşkes sağlanması için önemli liderlerle diplomasi yürüttüğünü kaydederek, “Bu konuda gerek kolaylaştırıcı vazifesi gerek ev sahipliği başta olmak üzere her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu bütün taraflar biliyor” ifadelerini kullandı. İlerleyen dönemde, tarafların uzlaşma etrafında birleşeceğini düşündüğünü ve her iki tarafın da kamuoyu algısını gözettiğini belirterek, “Tarafları bir an önce bir araya gelmeye ve ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz” dedi.