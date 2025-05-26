Hakan Fidan, Putin ile buluştu

BARİŞ DİPLOMASİSİ SÜRECI

Türkiye, barış diplomasisini aktif bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona ermesi amacıyla Rusya’daki temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

PUTİN İLE GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı kabul etti. Akşam saat 19.30 civarında başlayan bu önemli görüşmenin henüz sonuçlanmadığı bildiriliyor.

PESKOV’DAN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova’daki görüşmelerin ana konusunun ikili ilişkiler olacağını ifade etti. Ancak Ukrayna meselesinin de gündeme geleceğini belirtti. Hakan Fidan’ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

ZİYARETİN GÜNDEMİ VE HAZIRLIKLAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan’ın 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile önemli bir görüşme planlaması var. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Savunma Bakanı Andrey Belousov da dahil olmak üzere diğer yüksek düzeydeki Rus yetkililerle de ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. Bu görüşmelerde, Türkiye ve Rusya’nın ikili ilişkileri, ticaret, enerji ve turizm gibi önemli işbirliği alanlarında mevcut durum değerlendirilecek ve gelecekteki adımlar üzerinde fikir alışverişi yapılması bekleniyor.

BARIŞ TAAHHÜDÜNÜ VURGULAYACAK

Fidan’ın görüşmelerde Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşında adil ve kalıcı bir barış sağlama konusundaki bağlılığını vurgulaması bekleniyor. Son süreçteki gelişmelerin olumlu bir şekilde ilerlemesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirmesi değerlendiriliyor. Ayrıca, Fidan’ın, daha önce 2022’de ve 16 Mayıs’ta olduğu gibi tarafların bir araya geleceği müzakerelerde Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazır olduğunu yinelemesi planlanıyor. Suriye, Gazze ve Güney Kafkasya gibi uluslararası meseleler üzerinde de fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

FİDAN VE PUTİN’İN DANIŞMANI

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakan Fidan’ın, 16 Mayıs’ta İstanbul’da bulunan Rusya-Ukrayna müzakerelerinde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinskiy ile Moskova’da bir araya geldiğini duyurdu. Sayfada, “Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinsky ile Moskova’da görüştü” ifadelerine yer verildi.