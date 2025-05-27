Hakan Fidan, Putin ile Moskova’da buluştu

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, İstanbul’da yapılan barış müzakereleri, Ukrayna’daki çatışmalar ve Suriye’deki güncel durum ele alındı.

UKRAYNA-RUSYA ARASINDAKİ BARIŞ SÜRECİ GÖRÜŞÜLDÜ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, görüşme yerel saatle 19.30’da başladı ve yaklaşık bir saat boyunca devam etti. Toplantıda, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla gerçekleştirilen son çabalar ile 16 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen müzakerelerin ardından yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

EKONOMİ VE ENERJİ ALANINDA YENİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Söz konusu görüşmede ayrıca, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ekonomik ve enerji konuları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Putin ile olan görüşmesinin ardından Moskova Büyükelçiliği’nde Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya geldi.