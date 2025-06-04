Hakan Fidan: Rusya-Ukrayna Görüşmesi Yakında

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN AÇIKLAMALARIYLA GÖRÜŞMEYİ DEĞERLENDİRDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’de katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendiren Fidan, “Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. Savaşın durması için çabamız var. Bölgemizde savaş istemiyoruz. 2 Haziran’daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. Görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklediğimiz bir sonraki turun olacağı yönünde” dedi.

DEVLET LİDERLERİNİN İSTANBUL’DA BULUŞMA İHTİMALİ

Trump, Putin ve Zelenski’nin İstanbul’da bir araya gelme olasılığını değerlendiren Fidan, “Putin, Trump ve Zelenski’nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin aynı anda itimat ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka isim yok. Biz bu konuyu konuştuğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımız ev sahipliği yapmaya hazır. Liderler bir araya geldiği zaman öncesinde bir şeylerin kararlaştırılmış olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

ŞAM VE SDG ARASINDAKİ ANLAŞMA SÜRECİ

Hakan Fidan’ın açıklamalarından öne çıkan diğer noktalar şöyle; “Şam yönetimi ve SDG arasındaki anlaşmada Mart’tan bu yana çok bir şey olmadı. Suriye, Ankara ve ABD işbirliği ile bu belayı inşallah sıkıntısız şekilde aşmanın yolunu bulacağız. DEAŞ ile mücadelede Ürdün, Suriye ve Irak ile birlikte çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu bir süreç yürüme ihtimali varken onu bizim baltalamamız lazım. Ama bir taraftan da gardımızı düşürmememiz lazım. Ona göre iyi izlemeliyiz.”

GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUMUN ÖNEMİ

Ayrıca, Gazze’deki insani durumu da ele alan Fidan, “Konu geçici bir ateşkes değil. Bölgeye insani yardımın girişi 2 milyon kişi için çok önemli. Bunun için Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı. Netanyahu yönetimine baskı yapılmalı ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Bizler gece gündüz bu konu için çalışıyoruz. Sadece problemi 15-20 günlüğüne geciktirmiş oluyoruz. 60 günlük ateşkes olması durumunda farklı bir şey olur. Bölgeye kesintisiz insani yardımların girmesi önemlidir. 60 günlük süre ABD tarafından iyi kullanılır ve Netanyahu hükümetine uygun baskı yöntemleri geliştirilirse savaşın sona ermesi hedeflenen sonuç olacak. Witkoff’un bu konudaki çabalarını takdir ediyorum. Gerçek bir ateşkes istiyor. Haziran ayında İİT Dışişleri Bakanları İstanbul’da görüşecek.”