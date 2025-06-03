Hakan Fidan: Rusya-Ukrayna tekrar görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’de gerçekleştirdiği programda güncel gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna zirvesi hakkında konuşan Fidan, “Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. Savaşın durması için çabamız var. Bölgemizde savaş istemiyoruz. 2 Haziran’daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. Görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklentimiz bir sonraki turun olacağı yönünde.” dedi.

TRUMP, PUTİN VE ZELENSKİ’NİN İSTANBUL’DA BULUŞMA İHTİMALI

Fidan, Trump, Putin ve Zelenski’nin İstanbul’da bir araya gelme olasılığını değerlendirirken, “Putin, Trump ve Zelenski’nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin aynı anda güvendiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka bir isim yok. Bu konuyu konuştuğumuzda sayın Cumhurbaşkanımız ev sahipliği yapmaya hazır. Liderler bir araya geldiğinde öncesinde bazı şeylerin kararlaştırılmış olması gerekiyor.” şeklinde ifade etti.

GAZZE’DEKİ İNSANİ DRAM

Açıklamalarında Gazze’deki duruma değinen Fidan, “Konu geçici bir ateşkes değil. Bölgeye insani yardımın girişi 2 milyon kişi için çok önemli. Bunun için Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Netanyahu yönetimine baskı yapılmalı ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Bizler gece gündüz bu konu için çalışıyoruz. Sadece problemi 15-20 günlük bir süreyle ertelemekle kalıyoruz. 60 günlük bir ateşkes olması durumunda farklı bir durum meydana gelir. Bölgeye kesintisiz insani yardımların girmesi önemlidir. 60 günlük süre, ABD tarafından iyi değerlendirilirse ve Netanyahu hükümetine uygun baskı yöntemleri geliştirilirse savaşın sona ermesi hedeflenen sonuç olacaktır.” diye belirtti. Ayrıca, Witkoff’un bu konudaki çabalarının takdire değer olduğunu, gerçekten bir ateşkes istediğini vurguladı. Haziran ayında İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları’nın İstanbul’da bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.