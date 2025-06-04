Hakan Fidan: Rusya-Ukrayna Üçüncü Kez Görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’de katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı ve İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna zirvesinin değerlendirmesini yaptı. Fidan, “Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. Savaşın durması için çabamız devam ediyor. Bölgemizde savaş istemiyoruz. 2 Haziran’daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. Görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklentimiz bir sonraki turun olacağı yönünde.” dedi.

TRUMP, PUTİN VE ZELENSKİ’NİN İSTANBUL’DA BULUŞMA İHTİMALİ

Trump, Putin ve Zelenski’nin İstanbul’da bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Fidan, “Putin, Trump ve Zelenski’nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin aynı anda itimat ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka bir isim yok. Bu konuyu konuştuğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımız ev sahipliği yapmaya hazır. Liderler bir araya geldiğinde öncesinde bir şeylerin kararlaştırılmış olması gerekiyor.” dedi.

ŞAM YÖNETİMİ İLE İŞBİRLİĞİ

Hakan Fidan’ın açıklamalarında özellikle dikkat çeken başlıklar arasında Şam yönetimi ve SDG arasındaki anlaşmanın Mart’tan bu yana ilerleme kaydetmediği yer aldı. “Suriye, Ankara ve ABD işbirliği ile bu belayı inşallah sıkıntısız şekilde aşmanın yolunu bulacağız.” diye belirten Fidan, DEAŞ ile mücadelede Ürdün, Suriye ve Irak ile iş birliği yaptıklarını vurguladı. Ayrıca, “Terörsüz Türkiye sürecinde olumlu bir süreç yürüme ihtimali varken bunu baltalamamamız lazım. Ama bir taraftan da gardımızı düşürmememiz lazım.” ifadelerinde bulundu.

GAZZE’DEKİ İNSANİ DRAM

Fidan, bölgedeki insani dramı ele alarak, “Konu geçici bir ateşkes değil. Bölgeye insani yardımın girişi 2 milyon kişi için çok önemli. Bunun için Gazze’de kalıcı bir ateşkes sağlanmalı. Netanyahu yönetimine baskı yapılmalı.” dedi. Fidan, “Bizler gece gündüz bu konu için çalışıyoruz. Sadece problemi 15-20 günlüğüne geciktirmiş oluyoruz. 60 günlük bir ateşkes olması durumunda durum farklı olur. Bölgeye kesintisiz insani yardımların girmesi önemli. 60 günlük süre ABD tarafından iyi değerlendirilirse ve Netanyahu hükümetine uygun baskı yöntemleri geliştirilirse, savaşın sona ermesi hedeflenen sonuç olacaktır.” şeklinde konuştu. Haziran ayında İİT Dışişleri Bakanları’nın İstanbul’da görüşeceğini de sözlerine ekledi.