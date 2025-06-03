Hakan Fidan: Rusya Ukrayna Yeniden Görüşecek

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’DAN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber’de katıldığı programda güncel konu başlıkları hakkında bilgi verdi. İstanbul’da düzenlenen Rusya-Ukrayna zirvesinin ardından, barış çabalarının ve savaşın durması yönünde gerçekleştirdikleri çalışmaların üzerinde durdu. Fidan, “Barış için ilk günden beri gayretlerimiz var. Savaşın durması için çabamız var. Bölgemizde savaş istemiyoruz. 2 Haziran’daki görüşmede taraflarla liderler zirvesini de konuştuk. Görüşmede birçok konuda taraflar mutabık kaldı. Bizim beklentimiz bir sonraki turun olacağı yönünde.” şeklinde konuştu.

PUTİN, TRUMP VE ZELENSKİ’NİN BULUŞMA İHTİMALİ

Üç liderin İstanbul’da bir araya gelme olasılığını değerlendiren Fidan, “Putin, Trump ve Zelenski’nin bir araya gelmesi çok önemli. Üç liderin aynı anda itimat ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka isim yok. Biz bu konuyu konuştuğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımız ev sahipliği yapmaya hazır. Liderler bir araya geldiği zaman öncesinde bir şeylerin kararlaştırılmış olması gerekiyor.” diye belirtti.

ŞAM YÖNETİMİ VE SURİYE’DEKİ DURUM

Fidan, Şam yönetimi ile SDG arasındaki anlaşmanın çok fazla ilerleme kaydetmediğini ifade etti. “Suriye, Ankara ve ABD işbirliği ile bu belayı inşallah sıkıntısız şekilde aşmanın yolunu bulacağız. DEAŞ ile mücadelede Ürdün, Suriye ve Irak ile birlikte çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu. Fidan, Türkiye’nin terörsüz bir sürece doğru olumlu bir yol izleme ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Ancak dikkatli olunması gerektiğini de vurguladı.

GAZZE’DEKİ İNSANİ DRAM

Fidan, Gazze’deki insani yardım durumuna da değinerek, geçici ateşkesin yeterli olmadığını açıkladı. “Bölgeye insani yardımın girişi 2 milyon kişi için çok önemli. Bunun için Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı. Netanyahu yönetimine baskı yapılmalı ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır.” diyen Fidan, bu konuda gece gündüz çalıştıklarını belirtti. Uzun vadeli bir ateşkes olması durumunda daha etkili sonuçlar elde edileceğinin altını çizdi. Haziran ayında İİT Dışişleri Bakanları toplantısının İstanbul’da yapılacağını da hatırlattı.