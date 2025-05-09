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Hakan Fidan Suikaste Uğradığını Belirtti

SUİKAST GİRİŞİMİNİN DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “4-5 sene önce uğradığı suikastı ilk kez duyurdu. “Suikast girişimine de uğradım. Ağır arsenik ve cıva verildi. Zehirlendim. Biz bu vatana hizmet etmek için varız” diye söyledi. Bu açıklaması, kamuoyunda oldukça dikkat çekti ve Fidan’ın yaşadığı olaya dair merak uyandırdı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULARDA DEĞERLENDİRMELER

Bakan Fidan, suikast girişiminin yanı sıra, ‘terörsüz Türkiye, Gazze’deki soykırım, Suriye’de yeni dönem ve Pakistan-Hindistan çatışmaları gibi bölgesel ve küresel konulara da dikkat çeken yorumlar yaptı. Bu açıklamaları, Türkiye’nin dış politikasını etkileyen önemli meseleler olarak öne çıkıyor.

Fidan’ın bu önemli konulara dair değerlendirmeleri, hem ulusal hem de uluslararası arenada geniş yankı bulması bekleniyor.

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