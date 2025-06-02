Hakan Fidan, Tarafların Görüşmeleri İleri Taşıdığını Açıkladı

TOPLANTININ DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin İstanbul’da düzenlediği Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan, “Yapıcı bir atmosferde cereyan eden görüşmelerde taraflar, ilk toplantıda üzerinde mutabık kaldıkları hususları bir adım ileriye taşıdılar.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu toplantının, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmayı hedeflediğini belirten Fidan, müzakerelerin ikinci turunu organize ettiklerini açıkladı.

İNSANİ TAKASTA ANLAŞMA

Fidan, tarafların insani takas başlığında yeni kategorilerde ve daha yüksek sayıda mübadele konularında anlaşmaya vardığını bildirdi. Ayrıca, toplantıda ateşkes ve barış konulu muhtıraların teati edildiğini, bu metinler üzerinde teknik düzeyde çalışmaların başlatılmasının uygun görüldüğünü aktardı. Ayrıca, liderler düzeyinde bir görüşme için hazırlıklara devam etme konusunda mutabık kalındığını da kaydetti. “Savaşın neden olduğu kayıpları sonlandırmaya dönük tarafların sergiledikleri sonuç odaklı yaklaşım memnuniyet vericidir.” diyen Fidan, Türkiye’ye duyulan güven için her iki ülkeye teşekkür etti.

DÜZENLENEN GÖRÜŞMELERİN SONUCU

Toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yeni esir takasları konusunda anlaştıklarını duyurdu. Rus basını ise, Rusya’nın İstanbul’daki müzakerelerde Ukrayna’ya sunduğu memorandumda ateşkes için iki seçenek önerdiğini bildirdi. Türkiye, 2022 yılında başlayan savaşın ardından Rusya ile Ukrayna’yı bir araya getirmeyi başardı ve en son Mayıs 2025’te İstanbul’da iki ülkenin heyetlerinin tekrar aynı masada oturduğunu belirtti.

MÜZAKERE SÜRECİNİN GELİŞİMİ

İstanbul’da 16 Mayıs’ta yapılan müzakerelerde, taraflar “1000 kişiye 1000 kişilik” büyük bir esir takası yapılması, olası ateşkese yönelik görüşlerin ayrıntılı olarak sunulması konusunda mutabık kaldı. İki ülkenin İstanbul’da üzerinde anlaşılan esir takasının 25 Mayıs’ta tamamlandığı duyuruldu. Bu süreç, savaşın sona ermesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.