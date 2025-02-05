Hakan Fidan: Terörle Mücadelede Kararlıyız

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN’DAN AÇIKLAMALAR

Suriye’deki gelişmelere dair görüşlerini paylaşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Önceliğimiz her türlü yöntemi kullanarak terörle mücadele etmek. Hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Terörsüz Türkiye hedefinde hassasız. Önceliğimiz daima terörle mücadele. Teröre zemin kazandırmamak için gereken tüm adımları atıyoruz.” şeklinde konuştu. Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’na katılıyor.

SURİYE’DEKİ GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında Suriye’nin yeniden yapılanma süreci üzerine yapılan detaylı görüşmeyi değerlendirdi. Bu görüşmenin terörle mücadele açısından verimli geçtiğine dikkat çeken Fidan, “Şara’nın ziyaretinde PKK/YPG’ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Silahlı bir tehdidin olup olmadığı bizim için önemli bir konu. Sayın Şara’nın PKK/YPG konusunda kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.” ifadelerini kullandı.

SURİYE’DE KAPSAYICI YÖNETİM ÖNEMİ

Ayrıca Fidan, Suriye’de hiç kimsenin dışlanmaması ve kapsayıcı bir yönetim sağlanmasının gerektiğini vurguladı. Temennilerinin Suriye’de bütünlük sağlanması olduğunu belirten Fidan, “Suriye yönetiminin gündeminde federasyon ya da özerklik benzeri düşünceler yok.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Dışişleri Bakanı, “Terörsüz Türkiye için hiç kimseden icazet beklemeden sadece ülkenin lehine, ülkenin bağımsız kararıyla bu kavgayı verebilmek fevkalade önemli. Önceliğimiz her türlü yöntemi kullanarak terörle mücadele etmek. Hiçbir şeyi şansa bırakma lüksümüz yok. Terörsüz Türkiye hedefinde hassasız. Önceliğimiz daima terörle mücadele. Teröre zemin kazandırmamak için gereken tüm adımları atıyoruz.” ifadelerini yineledi.