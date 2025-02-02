Hakan Fidan: Terörle Mücadelede Kararlıyız

GÖRÜŞME DETAYLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani ile Doha’da bir araya geldi. Bakan Fidan ve Katarlı mevkidaşı, ortak bir basın toplantısında konuşmalarını gerçekleştirdi. Bu törende, Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Âl Sani, “Gerek yardım malzemelerinin ulaştırılmasında gerekse diğer yardımlarında Türkiye’nin Gazze’deki rolünü takdirle karşılıyoruz” şeklinde ifadeler kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki ay aradan sonra yeniden burada olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Ziyaret sırasında, “Ziyaretimize bu sabah sayın Emir Şeyh Tamir tarafından kabul edilerek karşılandık. Kendilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en içten selamlarını ilettik” dedi. Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik seviyede devam ettiğini ve bu ilişkilerin sadece ikili ekonomik ve siyasi konularda değil, aynı zamanda bölgesel sorunların çözümünde de önemli bir rol oynadığını vurguladı.

SURİYE MESELESİNE DEĞİNİYOR

Bakan Fidan, Suriye meselesine de dikkat çekerek, “Bizler bu geçiş sürecine nasıl yardımcı olabiliriz konusunda yoğun koordinasyon içerisindeyiz” diye konuştu. Suriye’nin yeniden inşasında gerekli enerji ve ulaşım konularında bir an önce adımlar atılması gerektiğini belirten Fidan, “İnşallah bunlar hayata geçtiği zaman Suriye’de daha farklı bir aşamanın geldiğini göreceğiz” ifadelerinde bulundu. Fidan, Suriye’deki YPG ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerinin altını çizerek, “Terörün Suriye’de devam etmesine müsaade etme şansımız yok. Umudumuz sorunun kan dökülmeden çözülmesi” dedi.