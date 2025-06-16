Hakan Fidan, Tiran’daki GDAÜ Zirvesi’nde

TÜRKİYE’Yİ TEMSİLEN ZİRVEYE KATILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleşen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Türkiye’yi temsil eden Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bu önemli zirveye iştirak etti.

AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI

Zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katılımcılar arasında dikkat çekti. Bu etkinlik, bölgesel işbirliklerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen önemli bir organizasyon oldu.