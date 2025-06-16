Haberler

Hakan Fidan, Tiran’daki GDAÜ Zirvesi’nde

TÜRKİYE’Yİ TEMSİLEN ZİRVEYE KATILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da gerçekleşen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Türkiye’yi temsil eden Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bu önemli zirveye iştirak etti.

AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI

Zirve kapsamında çekilen aile fotoğrafında yer alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katılımcılar arasında dikkat çekti. Bu etkinlik, bölgesel işbirliklerini pekiştirmek amacıyla düzenlenen önemli bir organizasyon oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye 12 Temsilciyle UEFA’da Yer Alacak

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA'nın son toplantısında ülkenin 12 temsilci ile yer alacağını açıkladı ve farklı komitelerde görev alacak üyelerin listesini paylaştı.
Haberler

İsrail Ordusu, Halka Sığınakları Terketmemesini İstedi

İsrail ordusu, İran olasılıklarına karşı halkı sığınaklardan uzaklaşmamaları konusunda uyararak güvenlik önlemleri kapsamında kamusal hareketliliği kısıtladı ve toplantılardan kaçınılmasını tavsiye etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.