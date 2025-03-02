Hakan Fidan, Ukrayna Zirvesi İçin İngiltere’de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere’de düzenlenen Ukrayna Zirvesi’ne katılmak amacıyla Londra’ya geldi. Bu zirve, Avrupalı ve Kanadalı liderlerin katılımıyla gerçekleşmesiyle dikkat çekiyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın ev sahipliğinde, Lancaster House’ta düzenlenen zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başta olmak üzere birçok önemli lider katıldı. Zirveye, Finlandiya Cumhurbaşkanı Aleksander Stubb, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Romanya Geçici Cumhurbaşkanı Ilie Bolojan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Çekya Başbakanı Petr Fiala ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da katılanlar arasında yer aldı.

ZİRVE AÇILIŞI VE MESAJLAR

Başbakan Starmer, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, “Hepimiz ne kadar uzun sürecek olursa olsun sizin, Ukrayna’nın yanındayız” şeklinde ifadeler kullandı. Starmer, Avrupa’nın güvenliği açısından tarihi bir durumla karşı karşıya olduklarını vurgulayarak, “Burada mesele, Ukrayna konusunda iyi bir sonuç elde etmenin doğru ya da yanlış bir şey olması değil. Durum, buradaki her ülkenin ve daha fazlasının güvenliği açısından hayati önem taşıyor” dedi. Ayrıca, Ukrayna için bir barış planı geliştirme çabalarının yanı sıra, bunu ABD ile birlikte ele almayı amaçladıklarını belirtti. Görüşmelerin adil ve kalıcı bir barış tesis etmeye ve Ukrayna’nın desteklenmesine odaklanacağını ifade eden Starmer, “Çünkü Rusya, barıştan söz etse bile acımasız saldırılarına devam ediyor” diye ekledi.

ZELENSKIY VE MELONI GÖRÜŞMESİ

Zirve öncesinde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve İtalya Başbakanı Meloni arasında ayrı bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeye dair açıklama yapan Zelenskiy, Ukrayna’nın güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğunu belirterek, “İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile savaşa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için ortak bir eylem planı geliştirilmesi konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Savaşın devam etmesi ve hızlı bir şekilde savaşa dönüş, Putin dışında kimsenin arzuladığı bir şey değil. Bu nedenle de Ukrayna konusunda birliği muhafaza etmek ve Avrupa ülkeleri ile ABD’den oluşan müttefiklerimizle iş birliği içinde ülkemizin konumunu güçlendirmek önem arz ediyor. Ukrayna’nın sağlam güvenlik garantileriyle desteklenen bir barışa ihtiyacı var” dedi.