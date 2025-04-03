Hakan Fidan, Ukraynalı Bakanla NATO’da Görüştü

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN TEMASLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel’e gitti ve burada Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO Karargahı’nda yapıldı.

UKRAYNA İLE GÖRÜŞME

Bakan Fidan, Brüksel’deki resmi temasları çerçevesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile önemli bir görüşme yaptı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlar atılması açısından dikkat çekici oldu.