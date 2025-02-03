Hakan Fidan Ürdün Dışişleri Bakanıyla Görüştü

DışİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını aktardı. Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki önemli konuları da kapsadığı belirtildi.

SURİYE VE FİLİSTİN MESELELERİ GÜNDEMDİ

Kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Ürdünlü mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye’deki durum ve Filistin’deki gelişmeler üzerinde durulduğunu ifade etti. Bu durum, bölgesel istikrar açısından büyük bir öneme sahip.