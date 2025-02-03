More
Gündem

Hakan Fidan Ürdün Dışişleri Bakanıyla Görüştü

hakan-fidan-urdun-disisleri-bakaniyla-gorustu

DışİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi arasında bir telefon görüşmesi yapıldığını aktardı. Bu görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki önemli konuları da kapsadığı belirtildi.

SURİYE VE FİLİSTİN MESELELERİ GÜNDEMDİ

Kaynaklar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Ürdünlü mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye’deki durum ve Filistin’deki gelişmeler üzerinde durulduğunu ifade etti. Bu durum, bölgesel istikrar açısından büyük bir öneme sahip.

ÖNEMLİ

Gündem

Ege Denizi’nde 5.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.
Flaş

Ahmed Şara Türkiye’ye İlk Ziyaretini Gerçekleştiriyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.