Hakan Fidan Ve Lavrov Telefon Görüşmesi

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, bu görüşmede, hem ikili hem de bölgesel meseleler ele alındı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Bakan Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov arasındaki bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilere dair önemli bilgileri içermekte. Telefon görüşmesinde, güncel durumu ve iş birliği fırsatlarını konuşmak amacıyla kapsamlı bir değerlendirme yapılmış olabilir.