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Hakan Fidan Ve Marco Rubio Buluşması

TOPLANTIDEKİ İŞBİRLİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’da bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın binasında bir araya geldi. Toplantının öncesinde, kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra, görüşmenin gerçekleştirildiği salona geçtiler.

STRATEJİK GÖRÜŞMELER

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri çerçevesinde atılacak stratejik adımlar, yaklaşan devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları, Ukrayna ve Filistin’deki durum ile Suriye’deki gelişmelere dair konular gündeme geldi. Ayrıca, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye’nin F-35 programına yeniden dâhil edilmesi konularının da ele alındığı belirtildi.

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