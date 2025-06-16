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Hakan Fidan, Vjosa Osmani ile görüştü

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN TEMASLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk’ta düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.

KOSOVA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Hakan Fidan, bu zirve sırasında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile önemli bir toplantı yaptı. Dışişleri Bakanlığı, devletlerin işbirliğini artırmaya yönelik temasların devam ettiğini duyurdu. Fidan’ın gerçekleştirdiği bu görüşme, bölgedeki güvenlik ve işbirliği konularında önemli bir yer tutuyor.

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