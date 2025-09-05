Hakan Fidan, Yaşar Güler’i Ziyaret Etti

HAKAN FİDAN’DAN ZİYARET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etti. Bu önemli görüşme Genelkurmay Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Fidan’ın ziyareti, iki bakanlık arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacı taşıyor.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’INDA BULUŞMA

Ziyaret, Ankara’da yer alan Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılırken, iki bakan arasında stratejik konularda istişarelerde bulunuldu. Bu tür görüşmeler, devlet politikalarının uyumunu artırmak için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.