Hakan Fidan, Yaşar Güler’i Ziyaret Etti

HAKAN FİDAN’DAN ZİYARET

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etti. Bu önemli görüşme Genelkurmay Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Fidan’ın ziyareti, iki bakanlık arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacı taşıyor.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI’INDA BULUŞMA

Ziyaret, Ankara’da yer alan Genelkurmay Başkanlığı’nda yapılırken, iki bakan arasında stratejik konularda istişarelerde bulunuldu. Bu tür görüşmeler, devlet politikalarının uyumunu artırmak için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Bingölspor’un Mağazalarını Açtı Vali Usta

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor'un butik mağazasını açtı ve tüm Bingöllüleri mağazayı ziyaret etmeye davet etti.
Yalova’nın Aronyası Hasat Başladı

Yalova'da coğrafi işaretli aronya hasadı başladı. Vali, bu yıl 250 ton rekolte beklediklerini ve pazarlama desteklerinin verileceğini açıkladı.

