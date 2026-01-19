Hakan Fidan Yeni Diplomatik Atamaları Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilik ve daimi temsilcilikler için yeni atamaları duyurdu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Türkiye’nin dış temsilciliklerinde görev alacak yeni isimleri belirleyerek, görev yerlerini açıkladı.

YENİ ATAMALAR

Verilen karara göre, yeni görevler ile Konsolosluk Genel Müdürü Büyükelçi Gülsun Erkul, Budapeşte Büyükelçisi olarak atandı. İkili İlişkiler Suriye Genel Müdürü Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevini üstlenecek. Sao Paolo Başkonsolosu Özgür Uludüz, Luanda Büyükelçisi olarak görev alacak.

DIŞ TEMSİLCİLERİN YENİ GÖREVLERİ

Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürü Büyükelçi Nevzat Uyanık, Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak atanırken, Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu, Riga Büyükelçisi olacak. İkili İlişkiler Balkanlar Genel Müdür Yardımcısı Elçi Barış Ceyhun Erciyes, Tiran Büyükelçisi görevini yüklenirken; İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Korhan Karakoç, Stokholm Büyükelçisi olarak atandı.

ATAMALARIN DEVAMI

Büyükelçi Mustafa Türker Arı, Tiflis Büyükelçisi olarak atanırken, Mustafa Kibaroğlu, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi görevini üstleniyor. Ayrıca, İkili İlişkiler Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, Kopenhag Büyükelçisi olarak atanıyor. Diplomasi Akademisi Başkan Vekili Mesut Özcan, Phnom Penh Büyükelçisi olacak.

DEĞİŞİM GRUBU

Büyükelçi Mehmet Cem Kahyaoğlu, Bissau Büyükelçisi olarak görev alırken, İkili İlişkiler İİT ve D8 Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Arslan, Niamey Büyükelçisi olarak atanıyor. Diğer atamalarda, İkili İlişkiler Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Dakar Büyükelçisi; Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Bogota Büyükelçisi; Lizbon Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Zeynep Kalali, Quito Büyükelçisi; Riga Büyükelçisi Şule Öztunç, San Salvador Büyükelçisi olarak atanıyor. Son olarak, Meltem Güney, La Paz Büyükelçisi, Çok Taraflı İlişkiler Avrupa Konseyi Genel Müdür Yardımcısı Halime Ebru Demircan ise Antananarivo Büyükelçisi olarak görevlendiriliyor.