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Hakan Fidan, Yunan Bakan ile Görüştü

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN’IN TEMASLARI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geliyor. Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de yürüttüğü temasları sürdürüyor.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Fidan, NATO Karargahı’nda düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile önemli bir görüşme gerçekleştiriyor. Bu toplantı, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor.

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