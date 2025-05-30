Hakan Gülten Yeni Sistem Üzerinde Çalışıyor

YENİ GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİ

Ptt AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, kargo kutularının geri dönüşümde kullanılabilmesini sağlayan bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirtti. Gülten, “Teslimatı gerçekleştirdiğimizde kullanıcıya kutusunu geri dönüşüm için teslim etmek isteyip istemeyeceğini soracağız ve alıcı kabul ederse kutuyu bağış yöntemiyle dönüşüme sunacağız.” dedi.

SEKTÖREL YENİLİKLER

15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı’nın ikinci gününde, “Posta İşletmecileri Oturumu: Posta Hizmetlerinde Yeni Trendler ve Düzenleyici Beklentiler” oturumu gerçekleştirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndaki etkinlikte konuşan Gülten, Ptt’nin kuruluş süreci hakkında bilgiler vererek, kurumun sürekli yenilik ve dönüşüm süreci ile dinamik kalmaya devam ettiğini söyledi. Gülten, Ptt’nin altyapısını tüm dünyada olduğu gibi postadan kargoya dönüştürdüklerini ve bu süreçte çevresel sürdürülebilirliğe özel bir önem verdiklerini vurguladı. Gülten, “Filomuza elektrikli araçları dahil ediyoruz. Ptt’nin en güçlü olduğu konulardan birisi de yaya dağıtıcılar. Bu yaya dağıtıcılarımıza verdiğimiz elektrikli skuter sayısında da 800’ü aştık.” şeklinde ifade etti.

PAKETLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Gülten, geri dönüştürülebilir paketler kullanma konusunda da çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Geri dönüştürülebilir paketler kullanmak ve bunu hayatımızın içinde normale dönüştürmemiz gerekiyor.” dedi. Bunun yanı sıra, PTT AVM aracılığıyla kutuların geri toplanmasını sağlayan sistemi geliştirdiklerini belirtti. Gülten, bunun testlerine başladıklarını ve yakın zamanda hayata geçireceklerini bildirdi. “Teslimatı gerçekleştirdiğimizde kullanıcıya kutusunu geri dönüşüm için teslim etmek isteyip istemeyeceğini soracağız ve eğer alıcı kabul ederse kutuyu bağış yöntemiyle dönüşüme sunacağız.” diye ekledi.

SİBER GÜVENLİK VE REKABET

Siber güvenliğin sektör açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Gülten, bu noktada ciddi rekabet içinde bulunduklarını ifade etti. Gülten, teknolojiye bağımlılığın büyük bir oranda olduğunu ve bu durumun sektör için önemli riskler taşıdığını dile getirdi. “Sektörümüzde teknoloji, işlerimizin tamamını kapsıyor. Bu nedenle de yaşanacak aksaklık, sistemi zora sokabiliyor.” diyerek, bunların engellenmesi için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. Dijital dönüşümle birlikte dijital siber saldırıların önlenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TRENDLERİ

Trendyol Express Genel Müdürü Ömer Batu Şengül, diğer kurumlarla işbirliği içerisinde yeşil dönüşüm açısından öncü olacak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Veri güvenliği konusuna özellikle önem verdiklerini açıklayan Şengül, “Yeni teknolojilerin sektörümüzdeki yeri, yapay zeka ve otomasyon sistemlerinin etkin kullanımı doğrultusunda yatırımlarımızı da bu alanlara yönlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, sürdürülebilirlik konusunun kendi ajandalarında bulunduğunu belirterek, kişiye özel teslimat modellerinin geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Yurtiçi Kargo Genel Müdürü Fatih Önyol, dron teknolojisi konusunda yaptıkları çalışmaları aktararak, “Dron teslimatı çalışmalarımız kapsamında İstanbul ve Ankara’da bir teslimat gerçekleştirdik. Bizim bu alanda yetkililerden temel beklentimiz gerekli düzenlemelerin yapılması.” dedi.

DHL eCommerce Türkiye Müdürü Kağan Gündüz, teknolojik yenilikler ve yeşil lojistiği kapsayan sürdürülebilirlik alanında iddialı hedeflerle sektöre öncülük etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil teslimat konularının öneminin arttığını belirterek, “Otomasyondan yapay zekaya, müşteri entegrasyonundan sürdürülebilirliğe kadar birçok trend dünyayı şekillendiriyor.” dedi.