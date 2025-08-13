Hakan Han Özcan’dan Özgür Özel’e Tepki

HDP KONUŞMASIYLA TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadelerle siyasi tartışmaları kızıştırdı. Özellikle, “lan” dediği anlar, kamuoyunda ve siyasette büyük yankı buldu. Özel, partisinden ayrılan kişiler üzerine sert eleştirilerde bulunurken, Aydın’daki belediye başkanlıkları üzerinden de çeşitli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Lan sen Aydın’da tekme tokat kovuldun 31 Mart’ta” şeklinde hitap etmesi, birçok kesimden ciddi tepkiler aldı.

AK PARTİ’DEN SERT YANIT GELDİ

Bu duruma tepki gösteren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Özgür Özel’in tavrını eleştirdi. Yazılı bir açıklamada bulunan Özcan, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaseti bırakıp terbiyesizliğe soyunmuş. Milletin oylarıyla defalarca zafer kazanmış, dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sokak ağzıyla konuşmak; hadsizlikten öte ahlaksızlıktır” dedi. Özcan, Özel’in kendi partisi içindeki sorunlara da atıfta bulunarak, “Sen önce Aydın’da değil, kendi partinde bile tutunamayan koltuğunu kaybetmemeye bak!” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “O koltuk emanettir, milletin liderine dil uzatmak ise haddin değildir!” şeklinde uyarıda bulundu.

CHP İÇİNDE SIKINTILAR ARTIYOR

Özgür Özel’in Aydın’daki belediye başkanlıklarıyla ilgili sert sözleri ve CHP içinde yaşanan krizler, tartışmaların daha da tırmanmasına neden olabiliyor. Özel’in kullandığı dil, partinin içinde bile rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bu durum, hem CHP’yi hem de muhalefet partilerini etkileyen bir tartışma ortamı yaratma potansiyeline sahip.