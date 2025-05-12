Hakan Han Özcan, İhale Sürecini Eleştirdi

İHALE SÜREÇLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) karton bardak ve çöp poşeti alımıyla ilgili yaptığı 159 milyon liralık ihale hakkında açıklamalarda bulundu. Özcan, “Burada şüpheyi arttıran en önemli husus, ihalelerden birinin genel seçimlerden hemen önce, diğerinin ise yerel seçimlerden hemen önce gerçekleşmiş olmasıdır.” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşad Zorlu ve Ömer İleri ile beraber AK Parti Ankara milletvekilleriyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Özcan, son altı yılda belediye hizmetlerinde bir gerileme yaşandığını vurguladı. Daha önceki yolsuzlukları hatırlatan Özcan, şimdi de fahiş fiyatlarla gerçekleşen karton bardak ve çöp poşeti ihalesinin Ankaralılar için büyük bir kayıp olduğunu savundu.

İHALEDE ŞÜPHELER GÜÇLENİYOR

Özcan, 29 Aralık 2023 tarihli ihalenin, 45 milyon karton bardak alımını kapsadığını ve bu ihale için ödenecek toplam miktarın 159 milyon lira olduğunu ifade etti. Önceki yıl yapılan ve 90 milyon adet karton bardak için 69 milyon lira bedel ödenen ihaleye dikkat çeken Özcan, “Ne gariptir ki bu ihaleyi daha önce tabut ihalesini alan firma almıştır.” diye konuştu. Sadece üç firmanın katıldığı ihale sürecinin, isteklilerin önünü kesmek amacıyla gereksiz kalemler eklenerek karmaşık hale getirildiğini belirtti.

ŞARTNAMEDEKİ HÜKÜMLER TARTIŞMALI

29 Aralık 2023 tarihli ihalenin idari şartnamesindeki bir hükmün oldukça endişe verici olduğunu söyleyen Özcan, “Alınan bardakların ve çöp poşetlerinin taziyelerde, cenazelerde ve ofislerde kullanılmadığı iddiasının araştırılması gerektiğini vurguladı.” Özcan, yüklenicilerin malzemeleri zamanında teslim etseler dahi, gerektiğinde muayene ve kabul işlemlerinin tamamlanmaması durumunda sorunlar yaşanabileceğini belirterek, “Bu şekilde eşit rekabetten nasıl söz edilebilir?” ifadesini kullandı.

AÇIKLIKLAR İSTENİYOR

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in 45 milyon karton bardağın baskısız olarak alındığına dair açıklamalarına da değinen Özcan, “Sayın Mansur Yavaş, bu kara gölgeden kurtulmak istiyorsa malzemelerin teslimi ile ilgili belgeleri kamuoyuyla paylaşmalıdır.” dedi. Adli mercilere de çağrıda bulunan Özcan, Mezarlıklar Dairesi Başkanlığının depolarının kontrol altına alınmasını ve tüm kayıtların el konulmasını istedi. Taşınır kayıt sorumlularının ve kontrol yetkililerinin görevden el çektirilmesi gerektiğini belirtti.