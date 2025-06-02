Hakan Kılıç Vefat Etti, Acılıyız

DEMET AKALIN’IN KUZENİ HAYATINI KAYBETTİ

Şarkıcı Demet Akalın’ın 61 yaşındaki kuzeni Hakan Kılıç, solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı, bugün ikindi namazının ardından kılındı ve Kılıç’ın cenazesi defnedildi. Akalın ve eşi Okan Kurt cenaze törenine katıldı.

HASTANEDEN CENAZE YERİNE

Hakan Kılıç, yaklaşık 10 gün önce solunum rahatsızlığı nedeniyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve daha sonra Gebze’deki hastaneye sevk edildi. Akalın, sosyal medya hesabı üzerinden kuzeninin vefatını duyurarak, “Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti” dedi.

CENAZE TÖRENİNE AİLESİ VE SEVDİKLERİ KATILDI

Kılıç’ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alındıktan sonra Gölcük ilçesindeki Değirmendere Merkez Cami’ye getirildi. Aile, Akalın ve eşi Okan Kurt, burada taziyeleri kabul etti. Akalın, cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Kılıç, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı’nda toprağa verildi.