Hakan Kutlu, Erzurumspor FK’dan ayrıldı

HAKAN KUTLU GÖREVİNDEN AYRILDI

Erzurumspor FK’da yaklaşık üç yıl boyunca teknik direktörlük yapan Hakan Kutlu, görevini sona erdirdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından şu paylaşım yapıldı: “2.5 sezon birlikte mücadele ettiğimiz, zor süreçlerde omuz omuza kulübümüzün başarısı için çalıştığımız hocamız Hakan Kutlu’ya yeni kariyerinde başarılar diliyoruz. Erzurumsporumuza hizmetleri hiç bir zaman unutulmayacak değerli hocamıza ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür ediyoruz.”

VANSPOR FK İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bu gelişmelerin ardından Vanspor FK’nın sosyal medya hesabında bir paylaşım yapıldı ve şu ifadeler yer aldı: “Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yeni sezon için el sıkıştık. Kulübümüz, 2025-2026 sezonu teknik direktörlük görevi için ülke futbolunun deneyimli isimlerinden Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Daha önce Süper Lig ve 1. Lig’de önemli takımları çalıştıran, son olarak Erzurumspor’da görev yapan Sayın Kutlu’nun, bilgi birikimi ve liderliğiyle takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Vanspor camiası olarak hedeflerimize inançla yürüdüğümüz bu yolda, hocamıza güvenimiz tamdır. Hakan Kutlu’ya hoş geldin diyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyoruz.”