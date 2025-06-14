Hakan Kutlu, Erzurumspor’un Geleceği İçin Açıklama Yaptı

HAKAN KUTLU’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Erzurumspor FK’nın başarılı teknik direktörü Hakan Kutlu, yeni sezonda takımda kalıp kalmama konusunda önemli açıklamalar yaptı. Sosyal medya hesabından “Değerli Erzurumspor Taraftarları” diyerek yaptığı duyuruda, “Bugün burada, kulübümüzün geleceği ve başarısı için aldığım önemli bir kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kararı almam, hem kulübümüzün hem de kendi kişisel hedeflerimin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreçte, konfor alanımdan çıkıp Erzurumspor’u en üst seviyeye taşımak için bu hedefi koymam gerektiğine inandım. Bu kararım, benim için bir dönüm noktasıdır. Erzurumspor’u şampiyon yapma hedefim var ve bu hedefe ulaşabilirsem görevime devam edeceğim; ulaşamazsam, bu görevi devretmek durumunda kalacağım” şeklinde ifadelerde bulundu.

KUTLU’NUN HEDEFİ VE REVİZYON GEREKÇESİ

Takımında bazı değişiklikler yapması gerektiğine inanan Kutlu, “Bu yıl benim final yılım olmalı. Oyuncular bazında da bu değişimleri gerçekleştirmek, kulübümüzün daha iyi bir seviyeye gelmesi için önemli. Yönetim kurulunun bu konuda alacağı karar, benim için çok kıymetli. Eğer yönetim kurulu bu kararı desteklerse, birlikte ilerleyeceğiz. Desteklemezse, yollarımızı ayırmamız gerektiğini de belirtmek istiyorum. Destekleriniz ve anlayışınız için teşekkür ederim. Erzurumspor için en iyi sonucu almak adına bu yolda birlikte olmayı umuyorum” dedi.

BÜTÜN GÖZLER YÖNETİME ÇEVRİLDİ

Bu açıklamaların ardından gözler Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve yönetimin yapacağı açıklamaya çevrildi. Mavi-beyazlı takımın taraftarları, hoca ile hızlı bir karar verilerek yeni sezon hazırlıklarının bir an önce başlamasını talep ediyor.