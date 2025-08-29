Hakan Kutlu, Takımını Kutladı. Kayıp Üzücüydü. Bandırmaspor Zor Rakip

MATCH ANALYSIS FROM HAKAN KUTLU

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Bandırmaspor’a 2-1 yenilen İmaj Altyapı Vanspor’un teknik direktörü Hakan Kutlu, karşılaşma sonrası bir basın toplantısı düzenledi. Kutlu, takımının maçı kazanmak için tüm çabalarını gösterdiğini belirtti. Topa sahip olduklarını ve ikili mücadelelerde üstünlük sağladıklarını ifade eden teknik adam, “Mağlup olduk, oyuncular kutlanır mı diye düşünüyorsunuz. Gerçekten oyuncularımız saha içinde ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Eksik kalan ne vardı derseniz, bir tek topu içeri atamadık, gerçekten iyi futbol oynadık.” dedi.

BANDIRMASPOR’UN GÖRÜŞLERİ

Bandırmaspor teknik direktörü Mustafa Gürsel ise deplasmanlarının kolay olmadığını vurguladı. Vanspor’un seyircisiz oynama cezasının kendileri için dezavantaj oluşturduğunu belirterek, “Bundan sonraki süreçte cezaları bittiğinde Van kolay bir deplasman değil, her zaman zor bir deplasman olacaktır. Bunun bilincindeyiz. Burada alınan galibiyet önemli, oyuncularımı kutluyorum.” yorumunu yaptı. Gürsel, takımının bugün istediği oyunu sahaya yansıtamadığını aktarırken, “Çıkışları iyi yapamadık. Rakibimizden kazandığımız iki topla golü bulduk. Bandırmaspor’un oynadığı oyunu bugün tam olarak sahaya yansıtamadık ama dediğim gibi kazanmak güzel.” şeklinde konuştu.