Hakan Mahim, Eski Nişanlısını Yaraladı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, eski nişanlısını okul önünde silahla yaralayan Hakan Mahim (33), olaydan 14 gün sonra adliyeye giderek teslim oldu. Mahim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Olay, 2 Haziran günü saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki İshakpaşa İlkokulu önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Hakan Mahim, sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. (29) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mahim, yanında bulunan tabancayla Asel Y.’nin sağ bacağına ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ VE YETKİLİLERE TESLİM OLMA

Yaralı Asel Y., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Tedavisinin ardından üç gün sonra taburcu edildi. Kaçan şüpheli Hakan Mahim, olaydan 14 gün sonra İnegöl Adalet Sarayı’na giderek, savcılığa teslim oldu. Mahim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.