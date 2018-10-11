Hakan Sabancı askerde

Bedelli askerlikten yararlanan Hakan Sabancı askerlik görevini yerine getirmek için Kütahya’daki birliğine teslim edildi.

Askerlik görevini yerine getirmek için Kütahya’daki birliğine teslim olan Hakan Sabancı milyonluk saatini değiştirdi.

Sabancı’nın, kışla girişi çekilen fotoğrafta milyonluk saatini bırakıp başka bir saat taktığı görüldü.

Daha önce lüks saatiyle gündeme gelen Sabancı’nın askere gitmeden kullandığı saat 1 milyon 250 bin TL değerindeydi.

Sabah’tan Hakan Uç’un haberine göre; Sabancı’nın milyonluk saatine veda edip askeriyede kullandığı saat ise 45 TL.

Askere gitmeden önce verdiği bir röportajda, “Hayatım sosyal medyada paylaştığım fotoğraflardan ibaret değil” diyen Sabancı “Kızlarda bir trip atma eğilimi var. Buna hiç gelemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.