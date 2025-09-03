Hakan Sabancı, Hande Erçel’den ayrıldı

Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in özel hayatı, yeniden magazin dünyasının ilgi odağı haline geldi. Sabancı, 2018 yılında Çinli model Jocelyn Chew ile yaşadığı kısa süreli ilişki ile dikkat çekmişti. O dönem, Chew ile Kapadokya’da gerçekleştirdikleri tatil, uzun süre konuşulmuştu. Yıllar sonra, Sabancı bu kez ünlü oyuncu Hande Erçel ile yeni bir aşka yelken açtı. Çiftin sosyal medyada sık sık paylaştığı tatil fotoğrafları ve davetlerdeki görüntüleri, ilişkilerinin göz önünde olmasını sağladı. Ancak, bu ilişkinin de sonu geldi. Geçtiğimiz günlerde, Sabancı ve Erçel, aniden yollarını ayırma kararı aldı. İkilinin sosyal medya hesaplarından ortak fotoğraflarını kaldırması, ayrılığın resmi bir hale geldiğini gösterdi.

AYRILIĞIN NEDENİ VE SÖYLENTİLER

İlk olarak, Arzu Sabancı’nın Hande Erçel ile olan ilişkiye sıcak bakmadığı ve onaylamadığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Fakat ayrılık sonrasında gündeme gelen yeni söylentiler, durumu daha da karmaşık hale getirdi. Hakan Sabancı’nın ayrılığın ardından arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülenmesi dikkat çekti. Neşeli tavırları, Hande Erçel’in ise kameralara yansıyan moralsiz durumu, “ihanet” dedikodularını güçlendirdi. Sosyal medyada yapılan bir yorum, Jocelyn Chew ile olan ilişkiye dair iddiaları yeniden gündeme getirdi. Sabancı’nın, Hande Erçel ile beraber olduğu dönemde hala Chew ile iletişimde olduğu ve bazı kullanıcıların, bu ilişkinin Bodrum konseri günlerine kadar uzandığını öne sürdüğü belirtildi.

JOCELYN CHEW’DEN YALANLAMA

Tüm bu iddiaların ardından Jocelyn Chew, sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı ve söz konusu söylentileri kesin bir dille yalanladı. Chew, “Bundan daha uzak bir şey olamaz. Lütfen bu anlatıyla beni rahatsız etmeyi bırakın. Hiçbir şeyden bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim bir alakam yok.” diyerek konunun dışında olduğunu vurguladı.