Hakan Sabancı Ve Hande Erçel Ayrıldı

Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in ilişkisi, magazin dünyasında yeniden dikkatleri üzerine çekti. 2018 yılında Çinli model Jocelyn Chew ile kısa bir birliktelik yaşayan Sabancı, o dönemde sevgilisiyle Kapadokya’da romantik bir tatil yapmıştı. Ancak geçen zamanın ardından, Sabancı bu sefer oyuncu Hande Erçel ile bir ilişki yaşamaya başladı. İkili, sosyal medyada sürekli tatil fotoğrafları ve davetlerdeki görüntüleriyle gündeme geldi. Ancak, son günlerde gelişen olaylar, bu ilişkinin sona erdiğini gösteriyor. Sabancı ve Erçel, sosyal medya hesaplarından ortak tüm fotoğraflarını silerek ayrılığı resmen duyurdu.

Ayrılığın sebepleri arasında, ilk olarak Arzu Sabancı’nın ilişkiye onay vermediği yönündeki iddialar öne çıktı. Ancak ayrılığın hemen ardından çıkan yeni söylentiler, durumu daha da karmaşık hale getirdi.

Hakan Sabancı, ayrılığın ardından arkadaşlarıyla eğlenirken objektiflere yansıdı. Neşeli tavırları dikkat çekerken, Hande Erçel’in ise kameralara moralsiz görünmesi “ihanet” iddialarını artırdı. Sosyal medyada dolaşan bir yorum, dikkatleri Jocelyn Chew’e çevirdi ve Sabancı’nın eski sevgilisiyle hala bağlantıda olduğu iddialarını gündeme getirdi. Bazı kullanıcılar, Hande Erçel ile sürdürülen ilişki döneminde Sabancı’nın Chew ile yeniden buluştuğunu ve bunun Bocelli konseri günlerine kadar uzandığını öne sürdü. Daha da ileri gidilerek, Sabancı’nın şu anda Bodrum’da Chew ile tatil yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Tüm bu söylentilere Jocelyn Chew’den bir açıklama geldi. Model, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bundan daha uzak bir şey olamaz. Lütfen bu anlatıyla beni rahatsız etmeyi bırakın. Hiçbir şeyden bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim bir alakam yok.” diyerek tüm iddiaları kesin bir dille yalanladı.