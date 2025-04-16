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Hakan Sayılı’nın Ayak Bileğinde Yırtık Var

Sakatlık Haberi

Karşıyaka Basketbol, Aliağa Petkimspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Hakan Sayılı’nın ayak bileği dış yan bağında yırtık bulunduğunu ve tedavisinin başladığını duyuruyor. Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka, bu süreçte önemli bir sakatlık şoku yaşıyor. Yeşil-kırmızılı takımın 25. haftada oynadığı Aliağa Petkimspor maçında 25 yaşındaki Hakan Sayılı, sakatlık yaşadı.

Açıklamalar

Kulüpten yapılan açıklamada, “Aliağa Petkimspor maçı esnasında ayak bileğinden sakatlanıp oyuna devam edemeyen oyuncumuz Hakan Sayılı’nın yapılan kontrollerinde, ayak bileği dış yan bağında evre 3 yırtık tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine ivedilikle başlanmıştır” ifadesi yer aldı. Hakan Sayılı’nın yaklaşık 2 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Aliağa Petkimspor karşılaşmasında 20 dakika oyun süresi bulabilen Sayılı, 13 sayı ve 5 ribaund ile mücadele etti.

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