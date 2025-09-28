Hakan Şimşek, Gazze’den Oğlunun Nikahına Katıldı

TEKNEDEN TELEFON BAĞLANTISIYLA NİKAHA KATILIM

Küresel Sumud Filosu’nun ‘Adagio’ isimli teknesinde yer alan aktivist Hakan Şimşek, oğlu Muhammet Hakan Şimşek’in nikahına Gazze yolculuğundan telefonla bağlandı. Nikahda katılanlara hitap ederken duygusal anlar yaşayan Şimşek, oğlu için katılmanın mümkün olmamasının kendisini üzdüğünü dile getirdi. “Orada olmayı çok isterdim. Üzülmüyor muyum, üzülüyorum. Boğazım düğümlenmiyor mu, düğümleniyor. Kimi için bu büyük bir bedel gelebilir. ‘Babası evladının nikahına katılamamış’ denebilir ama Gazze’de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü” şeklinde duygularını ifade etti.

DUYGULU MESAJLAR VE DUALAR

Antalya Kudüs Platformu’na bağlı aktivist Hakan Şimşek, Adıyaman’da düzenlenen nikahda hemşire Fatma Özberk ile evlenen oğlu için telefon aracılığıyla yaptığı konuşmada, davetlilere teşekkürlerini sunarak, “Bana verdiğiniz destekle bu kollektif hareketin bir parçasısınız. Nikahınız, yuvanız inşallah Gazze’nin onuruyla izzetiyle izzetlensin. Yuvanıza rahmet gelsin. Gazze için edilmiş bütün hayır dualardan hissedar olasınız” diye belirtti.

BEDENİN SINIRI VE GAZZE’YE DESTEK

Hakan Şimşek, bu yolculuğun kendisi için büyük bir anlam taşısa da üzülmeden edemediğini vurguladı. “Orada olmayı çok isterdim. Üzülmüyor muyum, üzülüyorum. Kimi için bu büyük bir bedel gelebilir. Gazze’de nice babalar çocuklarını evlendiremeden toprağa gömdü. Bizim ödediğimiz bu kadarcık bedelin hiçbir kıymeti yok” diyerek hislerini paylaştı.

UMUT SELAMLARI

Şimşek, konuşmasında Gazze’nin insanlık onuru olduğunu belirterek, “İnşallah Gazze’nin kurtuluşu sizin düğün hediyeniz olur” dedi. Ayrıca, davetlilere “Hepinize Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye umut taşıyan teknesinden, Akdeniz’in merkezinden selamlıyorum” diye seslendi. Teknesinde bulunan diğer aktivistler de Hakan Şimşek’in oğlu için dua etti.