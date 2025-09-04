Hakan Usta Rize’de Ziyaretler Yaptı

ZİYARET VE İNCELEMELER

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Rize’de bazı ziyaretlerde bulunuyor. İl Sağlık Müdürlüğünden gelen bilgilere göre, Usta ve beraberindekiler Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Psikiyatri Ek Hizmet Binasında ve Rize Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.

TOPLANTI VE İSTİŞARELER

Usta, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi salonunda sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor. Bu toplantılar, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için önem gösteriyor.