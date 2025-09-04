Haberler

Hakan Usta Rize’de Ziyaretler Yaptı

ZİYARET VE İNCELEMELER

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Hakan Usta, Rize’de bazı ziyaretlerde bulunuyor. İl Sağlık Müdürlüğünden gelen bilgilere göre, Usta ve beraberindekiler Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Psikiyatri Ek Hizmet Binasında ve Rize Şehir Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunuyor.

TOPLANTI VE İSTİŞARELER

Usta, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi salonunda sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor. Bu toplantılar, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için önem gösteriyor.

ÖNEMLİ

Van’da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 34 Gözaltı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 34 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, mücadelelerin süreceğini duyurdu.
Zeytinalanı Mevkiinde Trafik Kazası Oldu

Köyceğiz'de meydana gelen trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaza yaptı. İki kişi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

