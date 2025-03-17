Hakan Yıldırım, Akenerji Genel Müdürü Oldu

YENİ GÖREV DEĞİŞİMİ

Hakan Yıldırım, Akenerji’nin yeni Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Türkiye’nin köklü sanayi gruplarından Akkök Holding ile Çek enerji şirketi CEZ’in eşit katılımlı ortaklığı olan Akenerji, yöneticisini değiştiriyor. 5 Mart itibariyle görevinden ayrılan Serhan Gençer’in yerine, Hakan Yıldırım bu pozisyona getirildi. Enerji sektöründe uzun yıllar boyunca farklı şirketlerde orta ve üst düzey yönetici olarak tecrübe biriktiren Yıldırım, 17 Mart’ta yeni görevine başladı.

GÜÇLÜ HEDEFLER

Akenerji Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Ataünal, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “İnsanı ve çevreyi odağına koyan Akenerji’nin, önümüzdeki dönemde hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyeceğine ve sektöründeki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyorum” dedi. Ataünal, Akenerji’nin yenilenebilir enerji, finansal sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı projelerle büyümeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, kadın istihdamını artırmaya, eğitimi desteklemeye ve çevre bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalarıyla topluma değer katacağını belirtti.