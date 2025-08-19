Hakan Yılmaz, Ferrari ile kaza yaptı

FERRARI KAZASI VE OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Büyükçekmece’de yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta Hakan Yılmaz, “Rüzgar sesini duyunca ayar için teste çıktık, müşterimizin mağduriyetini gidereceğiz” şeklinde açıklama yaptı. Olay, dün saat 15.30 civarında meydana geldi. Müşterisinin Ferrari marka aracını işlem için test sürüşüne çıkaran usta Hakan Yılmaz, yerdeki kayganlık nedeniyle kontrolünü kaybetti ve köprü ayağına çarparak aracı kullanılamaz hale getirdi.

KAZANIN NEDENİ VE DİĞER DETAYLAR

Yaklaşık 17 milyon liralık Ferrari ile gerçekleşen bu kaza hakkında İhlas Haber Ajansı’na bilgi veren Hakan Yılmaz, “Aracımız bize alt difüzyon düşmesi ve rüzgar sesi şikayetiyle geldi. Müşterimizin difüzyonun montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu. Çünkü bu araçlarda pencere çerçevesi yoktur. Bunun için de sürüşte rüzgar sesini duyunca ona göre ayar yapıyoruz. Teste çıktık, dönüş esnasında normalde 80 kilometre hızla giderken birden gaza yüklendik, yerde de bir kayganlaşma vardı. Hakimiyetimizi kaybederek üst geçit direğine çarptık. Müşterimizin mağduriyetini gideriyoruz. Aracın kaskosu da yok. Onun için de biz üstleneceğiz. Müşterimizi herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Çok şükür canımızda bir şey yok” ifadelerini kullandı.

TEST SÜRÜŞÜNÜN GEREKLİLİĞİ

Yılmaz, sosyal medya platformlarında kendisine yönelik yapılan kötü yorumlarla ilgili olarak da, “Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği var. Bizim teste çıkmamız olağan bir durum. Bizler üst sınıf araçlarla çalışıyoruz, müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu testlere çıkıyorduk. Testten sonra onarım aşamasına geçiyoruz” şeklinde konuştu.