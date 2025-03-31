Hakem Adaleti Galatasaray İçin Önemli

HAKEMİN ADALETİ EN ÖNEMLİ KONU

İstanbul’da Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe maçı öncesinde hakemle ilgili açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, “Burada bizim için en önemli konu hakemin adaletli davranması. O gün yabancı hakem isteyenlerin adalet aramadıkları, ayrıcalık aradıkları bugün çok net ispatlanmıştır” dedi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Galatasaray YouTube kanalına konuşan Hatipoğlu, “Öncelikle tüm Türkiye’nin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum. Takım olarak iki gündür hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Güzel bir havada Fenerbahçe derbisine hazırlanıyoruz. Oyuncularımız son derece hırslı, bu maçın önemini biliyorlar ve Galatasaray’ın şu anda iki kupa hedefi var. Her iki kupayı da almak için terimizi sonuna kadar akıtacağız. Çarşamba günkü derbiden alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyoruz.”

GALATASARAY, MAÇIN FAVORİSİ

Hatipoğlu, Galatasaray’ın güçlü bir takım olduğunu ve maçın favorisinin kendileri olduğunu ifade etti. “Deplasmanda oynayacağımıza rağmen taraftarımızın da desteğiyle bu turu geçip Türkiye Kupası’nda da kupa kazanmak istiyoruz. Bir ay önce Galatasaray Rams Park’ta bir Fenerbahçe derbisi oynandı. O maç öncesinde Türkiye’de bir algı operasyonu yapılmıştı ve yabancı hakem atanması isteniyordu. Özellikle rakibimizin Asbaşkanı Acun Ilıcalı sık sık yabancı hakem çağrıları yapmıştı. Bugün, o maçla bu maçın alakasızmış gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Galatasaray olarak mütekabiliyet esası ile benzer şartları bekliyorduk. Ancak hakem atamalarıyla ilgili bugün açıklandı, bir Türk hakem atandı.”

HAKEMIN PERFORMANSI SORUNU

Hatipoğlu, rakip takımın Cihan Aydın için Galatasaraylı olduğu algısını oluşturduğunu vurguladı. “Bu sezon Galatasaray’ın üç maçını yönetmiş biri Hatay’da, diğeri Kasımpaşa’da olmak üzere iki kez berabere kaldığının hatırlatılması gerekiyor. Bu durum tesadüf mü, yoksa seçilirken etkili bir unsur mu? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Cihan Aydın genç bir hakem. Bu baskıları kaldırabilecek mi? Neden soru işareti var? Çünkü aynı hakem geçtiğimiz günlerde FIFA kokartı askıya alındı. Umarım Cihan Aydın herkesi mahcup edecek bir performans sergiler. Tarafsız ve adil bir maç izletir ve iyi olan kazanır.”

VAR HAKEMİ ÖNEMLİ

Hatipoğlu, Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasını tarihsel bir durum olarak değerlendirdi. “Neden o maça yabancı hakem atandı? Neden dünyanın en iyi hakemlerinden birisi getirileceği yönünde açıklamalar yapıldı, ama bugün bunlar yapılmıyor? Galatasaray – Fenerbahçe maçları kendi evinde farklı bir derbi gibi algılanabiliyor, ama Kadıköy’deki maçlar neden sıradan bir hale geliyor? Burada ayrıca VAR hakemi ataması da çok önemli. Umarım orada iyi bir VAR hakemi atanır ve bu maç kazasız belasız sona erer” diyerek açıklamalarını tamamladı.