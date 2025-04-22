Hakem Ali Yılmaz Düdük Çalacak

KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ DEĞİŞİYOR

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı yönetecek olan Abdullah Buğra Taşkınsoy, sağlık sorunları nedeniyle görev alamayacak. Bu durumda karşılaşmanın 4. hakemi olan Ali Yılmaz düdük çalacak.

ALİ YILMAZ KİMDİR?

Ali Yılmaz, Gaziantep bölgesinden üst klasman hakem olarak görev yapıyor. Süper Lig’de herhangi bir maçı yönetip yönetmediği merak ediliyor. Hakem Ali Yılmaz’ın yönettiği maçlar için detaylı bilgiye ulaşılabiliyor.