Hakem, Antrenöre Kafa Attı: Ceza Verildi

ANTRÖRLE HAKEM ARASINDA GİZLİ TARTIŞMA

Malatya’da düzenlenen okullar arası taekwondo turnuvasında, görevlilerle tartışan bir antrenöre hakem kafa attı. Olay, turnuvaya ait kameralar tarafından kaydedildi. Antrenör Usame Zeyveli, hakem Murat Sarıkaya ile tartışma yaşamış ve bunun sonucunda hakem, antrenöre kafa atmış durumda.

HAKEME VERİLEN CEZA

Yaşanan bu olayın ardından Taekwondo Federasyonu, hakem Sarıkaya’ya 6 ay uzaklaştırma cezası verdi. Malatya Taekwondo İl Temsilcisi Nedim Türk, olayın ödül töreni sırasında gerçekleştiğini belirtti. Türk, yaşananların ardından antrenör ile hakemin bir araya gelerek konunun tatlıya bağlandığını ifade etti.