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Hakem Hastaneye Götürüldü

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MAÇ ÖNCESİ BEKLENMEDIK GELİŞME

Konyaspor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi. Müsabakanın gerçekleştirileceği Konya Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda yaşanan beklenmedik bir durum, dikkat çekti. Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, müsabakadan önce rahatsızlık geçirdi.

HAKEM DEĞİŞİKLİĞİ

Taşkınsoy’un taşikardi nedeniyle orta hakem olarak görev yapamayacağı bildirildi. Kendini iyi hisseden ve maçı yönetmek isteyen Taşkınsoy’a doktorlardan onay çıkmadı. Bunun üzerine, karşılaşmayı 4. hakem Ali Yılmaz’ın yönetmesine karar verildi. Taşkınsoy ise mücadelede 4. hakem olarak görev aldı.

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