Hakem Kararları Tartışma Çıkardı!

HAKEM KARARLARI TARTIŞMA YARATIYOR

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park’ta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Ancak bu süreçte, hakem kararları her iki takımın oyuncuları ve taraftarları arasında tartışmalara yol açtı.

DEĞERLİ BİR POZİSYONUN GÖLGESİNDE KALDI

Kullanılan köşe vuruşunda Okay Yokuşlu, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Fakat hakem Oğuzhan Çakır, bu pozisyon öncesinde faul düdüğü çaldı ve bu karar, hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe tarafında büyük tepki topladı. Bu durum, maçın gidişatını etkileyen temel bir unsurdu.