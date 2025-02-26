Hakem Messi’den Forma İsteyince Ceza Aldı

MAÇ SONUNDA TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Kansas City ile Inter Miami arasında gerçekleşen mücadelede, orta hakem Marco Ortiz maç sonunda Lionel Messi’den imza ve forma talep etti. Konunun ciddiyeti nedeniyle Sporting Kansas City kulübü durumu incelemeleri için CONCACAF ve MLS’e taşıdı.

HATASINI KABUL ETTİ VE ÖZÜR DİLEDİ

Hakem Ortiz, yaptığı hatayı kabul ederek özür diledi ve disiplin cezalarını kabul etti. Messi’nin takımının 3-1 kazandığı maç sonrası, bu dikkat çekici hareket ceza almasına yol açtı. Meksikalı hakem Marco Ortiz, Messi’den imza ve forma istemesi nedeniyle 6 ay men cezası aldı.