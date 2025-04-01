Hakem, Sahaya Giren Antrenöre Tekme Attı

PERU’DA ŞAŞIRTICI HAKEM OLAYI

Peru’nun Ancash bölgesindeki Sport Huaquilla ile Magdalena CEDEC takımları arasında gerçekleşen karşılaşma ilginç anlara sahne oldu. Mücadelenin 82. dakikasında hakem Luis Alegre, konuk takımın yedek kulübesine kırmızı kart gösterdi. Bu esnada sahaya giren ve elinde bir plastik şişe tutan antrenör, hakeme doğru koşmaya başladı.

HAKEMDEN ŞOK TEKME

Ancak, hakem tam olarak bir dövüş sporu uzmanı gibi davranarak sağ ayağıyla antrenörün yüzüne sert bir tekme attı. Bu darbenin etkisiyle antrenör yere yığıldı ve devreye polisler girdi. Hakemin bu beklenmedik hareketi, sahadaki futbolcuların hakemin ve yardımcılarının etrafını sarmasına neden oldu. Olayların daha da büyümesini engellemeye çalışan hakemin yardımcısı da hemen koşarak olaya müdahale etti.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Tekmenin hedefi olan antrenör birkaç saniye içinde ayağa kalktı fakat oldukça sersemlemiş bir durumda olduğu gözlemlendi. Takım arkadaşları, onu olay yerinden uzaklaştırırken, hakemin bu davranışı futbol camiasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Yaşanan bu tartışmalı olayların ardından hakem heyeti, karşılaşmayı tatil etme kararı aldı.