Hakem Skandalı, Fenerbahçe Avrupa’dan Elendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rövanşında İskoçya’da Rangers ile karşılaştı. Normal süre ve uzatmalarda 2-0 önde olmasına rağmen, penaltılarda 3-2 mağlup olarak Avrupa defterini kapatmış oldu. İlk maçta Kadıköy’de 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, bu sefer turu geçmeye çok yaklaşsa da penaltıların olumsuz etkisiyle elendi.

Çakar’IN YORUMLARI

Maç sonrası spor yazarı Ahmet Çakar, durumu değerlendirirken, “Fenerbahçe’nin gururu değil, ders çıkarılacak bir mağlubiyet!” ifadesini kullandı. Çakar, Fenerbahçe’nin oyununu överken sonucu eleştirdi: “Gurur verici bir mağlubiyet değil bu! Oyun ümit verebilir, ama başka olumlu bir şey söyleyemeyiz. Galatasaray da Tottenham, Manchester United ve Bayern Münih’e karşı harika oynadı ama istediğini alamadı. Fenerbahçe, Galatasaray’ın yaşadığını yaşadı. Bu elenmeden ders çıkaracaklar!” Çakar, sarı-lacivertlilerin 120 dakikalık mücadelesinin umut verici olduğunu, fakat penaltılarda hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

HAKEMİN TUTUMU

Maçın hakemi Norveçli Espen Eskas, Çakar’ın sert eleştirilerinin hedefi oldu: “Bana göre Espen Eskas, Ivan Bebek gibi davranmıştır! Fenerbahçe’nin 2 penaltısı verilmedi, ama Kostic’in pozisyonu penaltı değildi.” Çakar, Hollandalı VAR hakemi Pol van Boekel’in daha önceki önemli maçlarda görev yaptıktan sonra aynı durumla karşılaşmasını eleştirdi. “Yapı falan dedin, Avrupa’da başına geldi işte! Alın, size yabancı hakem!” şeklinde konuştu. Çakar, hakemin kararlarını skandal olarak nitelendirirken, Fenerbahçe’nin turu kaybetme sebebinin hakem kararları olduğunu ima etti.