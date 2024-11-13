Hakem Sorunları İçin Yabancı Talebi

GÖRÜŞME VE AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir toplantı yaptı. Bu görüşme, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti. Toplantının ardından Beşiktaş Başkanı Arat ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kameraların önüne geçerek açıklamalarda bulundu.

YERLİ HAKEMLERİMİZE GÜVENİYORUZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “VAR’daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak alternatif planlara bakacağız.”

Hacıosmanoğlu ayrıca, “MHK’yi kulüpler birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var. Hataların bitmesi için özveri ile çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK’nın yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa belli bir noktada bırakırız. Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder.” diye ekledi.

CAMIADA YAŞANAN SIKINTILAR

Hasan Arat ise kendi düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz. Camiamızın sıkıntılarını ilettim. Sayın başkan çok açık sözlü, biz de kapalı kapılar ardında değil net bir şekilde açıkça söyledik. Kendisi de size anlattı. Sıkıntılarımız camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor. Hakemler duyarlılık göstermesi, ülkede sosyolojik sıkıntılar meydana getiriyor. Avrupa’da da oynuyoruz, orada sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye’de daha adaletli olunmalı. VAR’da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş artık bu konuda sıkıntılı. Kendi iç meselelerimizle ilgili de basın toplantısı düzenleyeceğim. Lig bitmedi, ligin adil bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Avrupa’da önemli maçlarımız var.”

Arat, Tel Aviv kararıyla ilgili olarak da sürekli sayın başkan ile görüştüklerini belirtti ve “Türkiye’de iyi şeyler olacak, futbolda iyi şeyler olacak. Beşiktaş’ta belli kırılmalar yaşanmıştır, üzülmüştür. Kötü oynadığımız bir maçta hakeme sığınmayız ancak hakem hatası ile kırılma yaşadığımızda bunu söylemekten kaçınmayız. Bizler burada kalıcı değiliz, sayın başkana huzurlarınızda teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.