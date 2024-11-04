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Spor

Hakem Tartışmaları: Türk Futbolu Çalkalanıyor

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HAKEM TARTIŞMALARI YİNE GÜNDEMDE

Türk futbolunda hakem tartışmaları, Süper Lig’de geride kalan haftanın önemli konularından biri oldu. Galatasaray ile Beşiktaş ve Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçların ardından, sahadaki mücadelelerden çok hakemlerin kararları öne çıktı. Beşiktaş’ın derbi karşılaşmasındaki itirazlarının ardından 6 gün boyunca konu değişmedi. Bunun yanı sıra, Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından her iki taraf da hakemlere karşı büyük bir öfke gösterdi. VAR hakemi hakkında eleştirilerde bulunan isimlerden biri de ünlü teknik direktör Jose Mourinho oldu.

İSTİKRARSIZLIĞIN SONUÇLARI

Tartışmaları değerlendiren Umut Eken, futbol yönetimindeki istikrarsızlığın hakemlerin sorunlar yaşamasına neden olduğunu belirtti. Eken, “Temel problem Türk futbol idaresinin sağlıklı şekilde yapılmaması. Burada çok ciddi bir istikrarsızlık var. 24 yılda 19 tane farklı MHK görev yapmış” şeklinde açıklama yaptı. Temmuz ayında Futbol Federasyonu Başkanı olarak seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, Merkez Hakem Kurulu’nun başına daha önce de bu görevi üstlenen Ferhat Gündoğdu’yu atamıştı.

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